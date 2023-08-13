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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تخطف أنظار جمهورها من الساحل الشمالي

صدى البلد

شاركت الفنانة  إلهام شاهين جمهورها  عدة صور  من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي عبر حسابها بموقع إنستجرام.

و ظهرت  إلهام شاهين بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون البرتقالي وعلقت: الله على مصر وجمالها وجمال البحر، الساحل الشمالي المصري أجمل شواطئ العالم إلهام شاهين.

وكشف المخرج عصام نصار عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد الفريدو بطولة إلهام شاهين وندا موسى وأحمد فهمي.

وأكد عصام نصار فى تصريح خاص لصدى البلد أن تجربة مسلسل مكون من 10 حلقات من أصعب التجارب التى يمر بها أى مخرج، لكونها تحتاج إلى تركيز كبير جدا سواء من الممثلين المشاركين فى العمل مرور بالمؤلف والمخرج.

وأضاف نصار أن المسلسل لم يتم تحديد موعدا لعرضه لكنه سوف يستغرق ما يقرب من شهر تصوير ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.

عصام نصار يحتفل بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

وأحتفل المخرج عصام نصار مساء أمس الاثنين بالعرض الخاص لفيلم الجديد البطة الصفرا بطولة محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل

وحضر العرض الخاص جميع فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل ولقاء سويدان وعمرو رمزي وأحمد طلعت بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.

أبرز إطلالات إلهام شاهين أبرز تصريحات إلهام شاهين أفلام إلهام شاهين إلهام شاهين انستجرام

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