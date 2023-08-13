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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجحت من غير واسطة.. قصة أول سيدة سائقة نقل ثقيل في مصر| فيديو

سائقة نقل ثقيل
سائقة نقل ثقيل

قالت فريال العدوي، سائقة نقل ثقيل، إن فكرة عملها جاءتها عندما انفصلت عن زوجها، موضحة: "خالتي ربتني في شبرا مع 7 بنات، وكان شكلي أكبر من سني، وجالي عريس وأنا 12 سنة".

وأضافت فريال العدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أنها فكرت في العمل بعد انفصالها عن زوجها، وعندما وجدت سيدة تقود تاكسي، وشجعتها خالتها على القيادة والتوجه للمرور للعمل.

وذكرت أنها حصلت على القبول من إدارة المرور وحصلت على كورس في المكانيكا والقيادة في مدرسة المرور.

وأشارت إلى أنها خلال عامين من تعلمها القيادة، كان يتم الاستهزاء بها من سائقي النقل.

وتابعت: “أول ما خلصت الدرجة الثالثة امتحنت ونجحت دون أي وسائط في الدرجة الثانية والأولى”.

 

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