ماهي زخات الشهب؟.. جاد القاضي يوضح ويكشف مدى خطورتها على الأرض |فيديو

قال الدكتور جاد القاضي ، مدير معهد البحوث الفلكية ، إن بداخل المجموعة الشمسية توجد كويكبات تسبح في الفضاء، ويحيط بها غبار من تلك الأتربة والمكونات، وحين تقترب من الارض تخترق كوكب الأرض.

وتابع " القاضي " عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " والمذاع على فضائية " القناة الأولى " أن هذه الجسيمات تعرف بالشهب وهي مضيئة وبمجرد اقترابه من الأرض نختفي وتصبح ترابا.

وأوضح أن " زخات الشهب تكون فرادى ولكت يطلق عليها " زخات الشهب " حين تكون كثيفة.

ولفت إلى أن هذة الظاهرة ستحدث في نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر.

