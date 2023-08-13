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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كم وصل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات؟

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات

واصلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضها بقيمة درهما واحد في جميع الأعيرة الذهبية. 
 

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب بـ الدرهم الإماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد :

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

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وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الأحد  مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 24  نحو 237.25 درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 22 نحو 217.50 درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 21 نحو  207.75 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 18 نحو  178 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 14 بلغت نحو  138.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد  للجرام عيار 12 وصلت نحو 118.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد  لـ الأوقية بلغت نحو 7384درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1662 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد  لـ الكيلو سجلت نحو 237429درهم إماراتى .

سوق الذهب في دبي 

يعدّ سوق الذهب في دبي من ابرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.


ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

ويُعرض الذهب والألماس واللؤلؤ والبلاتينوم والفضّة في هذا السوق الذي يقع في منطقة ديرة مقابل خور دبي على بُعد مسافةٍ قصيرة من الأسواق الأخرى ومحطات قوارب العبرة

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب أسعار الذهب الجنيه الذهب أسعار الذهب عيار 21 درهم إماراتى

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