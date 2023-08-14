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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.55 مليار ريال تداولات عقارية في قطر خلال يوليو الماضي

قطر -صورة أرشيفية
قطر -صورة أرشيفية

انخفضت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي 2023 بنسبة 1.65% على أساس شهري، بحسب بيان وزارة العدل القطرية


سجلت قطر تداولات عقارية في الشهر الماضي بقيمة 1.548 مليار ريال، مقابل 1.574 مليار ريال في شهر يونيو.

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وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين قيم التداولات العقارية في الشهر السابق بقيمة  94 مليون ريال، و61 مليون ريال، و46 مليون ريال على التوالي.

وإلى جانب ذلك، فقد تراجع عدد الصفقات المنفذة في يوليو السابق بنسبة 14.28% عند 258 صفقة، مقارنة بمستواها في الشهر السابق له البالغ 301 صفقة.

 

315 معاملة رهن عقاري

وشهدت تعاملات الشهر 315 معاملة رهن، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعاً بنسبة 4%، مع مواصلة قطاع العقارات نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية.

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