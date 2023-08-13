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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدرس ترشيح أمير مرتضى ممثل للنادي برابطة الأندية

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك يدرس ترشيح أمير مرتضى منصور كممثل للنادي في انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ترشيح أمير مرتضى سيكون على حساب خالد أحمد رفعت الممثل الحالي للنادي، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن".

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أزمة حقيقية تهدد مشاركته ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية

ويشارك نادي الزمالك رفقة فريق فيوتشر ضمن منافسات كأس الكونفدرالية بعدما حصل على المركز الثالث فى بطولة الدوري الممتاز الموسم المنقضي. 

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إعفاء الزمالك وفيوتشر من المشاركة في دور الـ64 بسبب التصنيف، وينتظر الأبيض أن يواجه في دور الـ32 الفائز من مباراة أرتا سولار الجيبوتي ضد هورسيد الصومالي.

ويخوض الزمالك مبارياته في الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية، من 15 إلى 17 من سبتمبر المقبل، والذهاب من 2 لـ 1 أكتوبر مباراة الإياب.

 

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