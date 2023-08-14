الرعاية الصحية: التأمين الشامل كان حلم الرئيس والمرحلة الثانية تطور طبيعي.. فيديو

قال الدكتور محمد العقاد ، رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، إن اطلاق المرحلة الثانية من منظومة التامين الصحي الشامل هو تطوير طبيعي لاحلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حصول المواطن المصري على رعاية الصحية مثل الدول الأوروبية.

وتابع الدكتور محمد العقاد ، خلال لقائه لبرنامج " ٨ الصبح " والمذاع على فضائية " دي ام سي" ، ان التامين الصحي الشامل كان حلما للوصول لأفضل رعاية صحية للمصريين .

وأردف أن منظومة الرعاية الصحية تشكلها عدد من الهيئات ومنها الرعاية الصحية ، وهيئة التمويل للخدمات العلاجية ، وهيئة الاعتماد والرقابة لتسجيل واعتماد كافة المنشآت الطبية .

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