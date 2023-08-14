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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سريع الانتشار والهروب من المناعة.. فؤاد عودة يحذر من متحور كورونا الجديد

كورونا
كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة ، رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية ، تعليقا على انتشار متحور جديد ل كورونا  ، إنه منذ نشأة الفيروس وهناك ٦٠٠ متحور ، وآخرها المتحور الأخير المنتشر حاليا وهو ليس خطيرا ، وقوة انتشاره في المرتبة الثانية بعد متحور كان قبله .

وتابع الدكتور فؤاد عودة ، عبر مكالمة "زووم " لبرنامج " هذا الصباح " والمذاع على اكسترا نيوز  ، أن المتحور الجديد انتشر حتى الان في ٦٠ دولة ، وهو يختلف عن المتحورات السابقة في قوة الاعراض ، موضحا ان الاعراض التي سجلت هي عبارة عن التهاب بالحلق ، وسيلان الانف ، ووجع العضلات .

وأردف ، أن الاعراض غير المنتشرة بشكل كبير للمتحور الجديد هي ارتفاع الحرارة ، وضيق التنفس ، وفقدان الشم ، منوها ان عدم وجود حرارة عالية لا يعني ضرورة عمل مسحة للتأكد من عدم الإصابة.

ونوه : اللقاحات الموجودة ضد فيروس كورونا فعاليتها انتهت خاصة مع الاشخاص الذين حصلوا على جرعات مؤخرا ، لان فعاليتها ٦ اشهر فقط على الاقل ، ولذلك قوة هذا المتحور تكمن في قدرته على الهروب من المناعة ، وهو قوي في الانتشار .

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