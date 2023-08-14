أشرف عقبة: 100 يوم صحة تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطن.. فيديو

قال الدكتور اشرف عقبة رئيس اقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا ، إن الارقام التي تحققها مبادرة ١٠٠ يوم صحة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصري المريض والصحيح ، موضحا ان المبادرة تهتم بصحة المرأة وصحة الاسرة والكشف المبكر عن الامراض المزمنة .

وتابع " عقبة "، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح" والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز " ، أن مبادرة " ١٠٠ يوم صحة " تقدم خدمات عالية المستوى خاصة فيما يتعلق بانهاء قوائم الانتظار ، موضحا ان الحلول الطبية بالمبادرة سريعة وموجودة .

وأوضح ، أن مبادرة " ١٠٠ يوم صحة " تقوم بعمل كافة الفحوصات الطبية ، لتقديم الحياة الكريمة التي يحتاجها كل مواطن مصري .