رد هنا الزاهد على شائعة انفصالها عن أحمد فهمى| تعرف عليه

علقت الفنانة هنا الزاهد على الشائعات التى تتردد حولها والتى انحصرت فى الفترة الماضية فى أنباء انفصالها عن أحمد فهمى والتى كانت حديث السوشيال ميديا.

وردت هنا الزاهد بقوة على هذه الشائعات فى برنامج على راديو نجوم إف أم قائلة : لا التفت لمثل هذه الشائعات ولا ارد عليها كل ما يشغلنى عملى ومهنتى وردود فعل الجمهور بعد كل عمل أقدمه ولا انظر لمثل هذه الشائعات.

وأضافت هنا الزاهد : أنا أحب الحياة والطاقة الإيجابية ولا انظر إلى من يصدر لى طاقة سلبية.

هنا الزاهد

وتصدر مسلسل"سيب وأنا أسيب"الذي يذاع عبر منصة شاهد الإلكترونية تريند موقع التغريدات القصيرة"تويتر"بعد عرض حلقته السابعة والثامنة اليوم.

مسلسل "سيب وأنا اسيب" بطولة هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا، وتأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

بدأ عرض وإطلاق أولى حلقات مسلسل "سيب وأنا أسيب" عبر منصة شاهد الرقمية في أواخر شهر يوليو الماضي وتحديدا يوم 22 من شهر يوليو، وذلك في كل يوم سبت يعرض من المسلسل حلقتين جديدتين وقد عرضت الحلقتان 5 و6 يوم السبت الماضي على منصة شاهد.

يتكون مسلسل 'سيب وأنا اسيب" من 10 حلقات، عُرضت منه حتى الآن 6 حلقات، واليوم سيتم عرض الحلقتين 7 و8 على منصة شاهد الرقمية.

تدور أحداث مسلسل "سيب وأنا اسيب " في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.

ونجح مسلسل "سيب وأنا أسيب" في دخول قائمة الأكثر مشاهدة على شاهد بعد عرض أول 4 حلقات منه، محتلا المركز الأول، ليحتل المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر علي منصة شاهد الرقمية.