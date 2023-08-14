ملك الأردن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة ثلاثية بشأن فلسطين

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني البلاد، اليوم الاثنين، متوجها إلى مصر للمشاركة في قمة مصرية أردنية فلسطينية ستعقد بمدينة العلمين الجديدة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، يرافق الملك عبدالله الثاني وفد رسمي، حيث من المرتقب أن تبدأ القمة عند الساعة 1:00 ظهرا.

ومن أهم القضايا المطروحة للنقاش في القمة هي التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مع عرض ما تم التوصل إليه حتى الآن بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة العلمين.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، يترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتبحث القمة التعاون في قضايا متعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية.