الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني في مطار العلمين .. شاهد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل قليل العاهل الاردني بمطار العلمين للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والاردن وفلسطين .
وعرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” النبأ قبل قليل ..
https://www.youtube.com/live/NH0lOxYhM8c?feature=share
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل قليل العاهل الاردني بمطار العلمين للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والاردن وفلسطين .
وعرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” النبأ قبل قليل ..
https://www.youtube.com/live/NH0lOxYhM8c?feature=share
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