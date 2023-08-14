الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني في مطار العلمين .. شاهد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل قليل العاهل الاردني بمطار العلمين للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والاردن وفلسطين .

وعرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” النبأ قبل قليل ..

https://www.youtube.com/live/NH0lOxYhM8c?feature=share