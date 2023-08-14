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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي يفتتح عددا من البرامج المتخصصة بمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي يشارك في للدورات

افتتح عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عدد من البرامج المتخصصة التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي ، وذلك على مدى أربعة ايام خلال الفترة من 13 حتى 16 اغسطس الجاري بالقاهرة.

وذلك وفقا لخطة البرامج التدريبية خلال فترة الإجازة البرلمانية لعام ٢٠٢٣م لتعزيز قدرات منسوبي الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، و الأمانة العامة للبرلمان العربي ويشارك بالبرامج الثلاث ٣٥ من منسوبي عدد ٨ أمانات عامة عربية بالاضافة إلى مشاركة عضوين من مجلس الشورى اليمنى.

وأكد العسومي، على حرص البرلمان العربي على المساهمة بشكل فاعل في تنمية قدرات ومهارات منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، لما للدبلوماسية البرلمانية من دور هام في تعزيز العلاقات بين البرلمانات.

ويتناول البرنامج التدريبي الأول  "أدوات قياس التشريع وقياس كلمة القانون في التجارب المعاصرة"،ويناقش البرنامج السياسة التشريعية وتأثيرها على قياس آثر التشريع ،الإتجاهات المعاصرة في الإصلاح والتطوير التشريعي ،منهجية قياس آثر التشريع في التجارب المعاصرة، تطبيقات قياس آثر التشريع في بعض البرلمانات.

ويتناول البرنامج التدريبي الثاني "الأيزو في المجال البرلماني العربي" ويناقش عدة موضوعات من بينها الإدارة الإستراتيجية للأمانة العامة ، والتميز والإبتكار في الإدارة البرلمانية،معايير وضوابط الجودة،معايير وضوابط شهادات الأيزو وفقا لأنواعها ،الأمن الذاتي المعلوماتي ومخاطر التكنولوجيا للحصول على الأيزو.

ويتناول البرنامج التدريبي الثالث "الجدارات الوظيفية وإدارة الموارد البشرية والتدريب البرلماني" ويناقش عدة موضوعات هامة يأتي في مقدمتها التحديات المعاصرة لإدارة الموارد البشرية ،والأمن الذاتي المعلوماتي والتدريب على الأزمات ،ومخاطر تهديدات الجرائم السيبرانية على الموارد البشرية ،التنظيم والتخطيط والتدريب للموارد البشرية ،الذكاء الإجتماعي في الموارد البشرية، الجدارات الوظيفية والجديد في إدارة الموارد البشرية،الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية. 

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