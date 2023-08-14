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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنافسة فيسبوك.. تطبيق X يقترب من إطلاق خاصية جديدة للمكالمات صوت وصورة

X
X

تطبيق "إكس" الحالي أو تويتر  سابقا على وشك إجراء تغييرات ثورية جديدة تجعله يتحول من مجرد تطبيق للرسائل النصية إلى تطبيق يقدم خدمات شاملة، وجاء في تقرير موقع CNBC أن تطبيق X على وشك تقديم عدد من الميزات الجديدة المذهلة التي يمكن أن تغير المشهد الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت المصممة "أندريا مونواي" من فريق إكس بإثارة فضول متابعيها من خلال الإعلان في منشور لها عن ميزة مكالمات الصوت والفيديو المتكاملة في المستقبل القريب، وكتبت على "إكس" "اتصلت للتو بشخص ما على X" معطية تنويها عن ما ينتظرنا في المستقبل من التطبيق.

ويمثل هذا التغيير خطوة كبيرة، إذ تقوم رسائل X المباشرة بالسماح بإجراء وإرسال مكالمات صوتية ، لكن إضافة الدردشة الصوتية والمرئية في الوقت الفعلي ستكون ميزة جديدة رائدة للتطبيق. 

خاصية Spaces "المساحات" الحالية تشبه إلى حد كبير نفس تجربة تطبيق Clubhouse ومع ذلك طبيعة هذه الخاصية واستخدامها بشكل عام لا تدعم الدردشات الحميمة بين شخصين مثل الخاصية التي على وشك أن يقدمها الملياردير إيلون ماسك في تطبيقه.

ويدفع إضافة المكالمات الصوتية والمرئية إلى X ، التطبيق لمكانة مختلفة ليقترب من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك Facebook و انستجرام Instagram. ويمكن أن يتميز X أيضا عن منافسيه من أمثال "ثريدز" Thread و Bluesky من خلال تقديم مجموعة كاملة من خيارات الدردشة للمستخدمين.

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الجدير بالذكر أنه منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تطبيق “تويتر” في أكتوبر الماضي قام بعمل عدة تغييرات في الهيكل الإداري للمؤسسة مع تغييرات على مستوى سياسة المحتوى وأيضا اسم وشكل التطبيق، ويهدف “ماسك" في نهاية المطاف لتحويل “إكس” من مجرد تطبيق للنصوص القصيرة إلى تطبيق شامل يجري معاملات بنكية ومصرفية.

تطبيق X فيسبوك أندريا مونواي أكس Facebook انستجرام Instagram ثريدز تويتر

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