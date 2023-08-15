مواصفات هاتف Oppo Find N3 Flip قبل نزوله الأسواق

سوق الهواتف القابلة للطي على موعد مع جهاز جديد من "أوبو" وعلى الرغم من تكتم العلامة التجارية فيما يخص المواصفات التقنية، كشف تسريب جديد عن بعض البيانات الخاصة بالجهاز المثيرة للاهتمام، الذي يحمل اسم تجاري “أوبو” Find N3 Flip ، والذي يأتي مع بعض المواصفات والميزات البريميوم من الدرجة الأولى.

أوبو

مواصفات Oppo Find N3 Flip (تسريبات)

وفقا للحساب الشهير Digital Chat Station المعروف بتسريباته الصادقة على منصة Weibo الصينية فإن Find N3 Flip سيحتوي على إعداد كاميرا ثلاثي في اللوحة الخلفية، مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل يدعم التثبيت البصري OIS مقترن مع مستشعر تقريب وعدسة بزاوية فائقة الاتساع. وفي الوقت نفسه ، ستحتوي الواجهة الأمامية على شاشة بها ثقب تحتوي الكاميرا السيلفي مع تعتيم عالي التردد ووضع مخصص لحماية العين.

أوبو

وتحت الغطاء ، سيتم تجهيز الهاتف القابل للطي القادم من “أوبو” بـعالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 9200+ SoC المقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت رام.

وفقا للمعلومات السابقة يبدو أن Find N3 Flip مشابه تمامًا لـ Find N2 Flip ، ولكن مع كاميرا إضافية ووحدة معالجة مركزية أقوى و أفضل من سابقتها. بالإضافة إلى كل ما سبق، من المتوقع أيضًا أن يحزم الهاتف بطارية أكبر تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة مقارنة ببطارية 4300 مللي أمبير في الساعة موجودة في طراز N2 Flip الحالي، كما أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 67 وات ، وفقًا لشهادة 3C.

ومن المتوقع أن تطلق العلامة التجارية الصينية الهاتف القابل للطي صدفي التصميم في السوق الصينية في أواخر أغسطس الحالي، وستكشف أيضا أوبو بالإضافة إلى Find N3 Flip ، منتجات أخرى في نفس الحدث منها هاتف Find N3 وجهازها اللوحي Pad Air 2 وساعة Watch 5 من سلسلة الأجهزة القابلة للارتداء.