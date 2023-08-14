يعزز الأخوة الإسلامية وسيكون خيرا على الأمة.. تفاعل دولي مع مؤتمر السعودية

أشاد عدد من المشاركين في المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم) تحت شعار "تواصل وتكامل"، ما جاء في البيان الختامي من توصيات هامة ستكون خيراً على الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها, مثمنين جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.

تفاعل دولي مع مؤتمر السعودية تواصل وتكامل

جاء ذلك في تصريحات صحفية لهم عقب اختتام المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم) الذي جاء برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ونظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبمشاركة وفود من 85 دولة حول العالم, وتضمن سبعة محاور أساسية.

ففي البداية قال المفتي العام وإمام الجامع الكبير بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي: "أصغينا بالحضور والإنصات للتوصيات التي جاءت بالخلاصة المطلوبة والنتيجة المطلوبة من كل البحوث المقدمة ونرجو من الله عز وجل ان تنعكس على الواقع لأنها بإذن الله إذا عملنا بمقتضاها وصلنا إلى النتيجة والأهداف المنشودة من هذا المؤتمر المبارك, سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين".

بينما أوضح رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية الشيخ علي أراباش: "أن التوصيات التي اتفق عليها علماء الأمة الإسلامية المشاركين في مؤتمر التواصل والتكامل وأقيم في مكة المكرمة مهمة جداً ومفيدة للأمة الإسلامية وستكون خيراً للمسلمين".

وأشاد مفتي جمهورية بورونديا الشيخ شعبان علي: "أن المؤتمر الدولي "تواصل وتكامل" جَمَع علماء الأمة الإسلامية في مكان واحد وحَمَل الكثير من الأفكار والمقترحات ولا شك أن التوصيات النهائية ستنفع الإسلام والمسلمين في نشر الوسطية والاعتدال ولمّ شملهم وكلمتهم على الحق المبين, مقدما الشكر الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيم المؤتمر بأعلى المستويات".

من جهته ثمن نائب شيخ الإسلام في تايلند الشيخ آرون بون شوم : أن التوصيات النهائية للمؤتمر ستعزز الأخوة الإسلامية وسنعمل لتطبيق الأفكار المطروحة في بلادنا , مقدماً الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم غير المحدود لخدمة المسلمين في كافة مشارق الأرض ومغاربها, سائلاً الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبا من كل سوء ومكروه.