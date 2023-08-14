ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي المضرب عن الطعام

طلبت السلطات القضائية الليبية رسميا من لبنان الإفراج عن أحد أبناء الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان دون توجيه تهم إليه منذ 2015 بسبب تدهور حالته الصحية، بحسب ما أفاد مسؤولون يوم الاثنين.

تدهورت صحة هانيبال القذافي منذ أن أضرب عن الطعام في 3 يونيو احتجاجا على اعتقاله دون محاكمة. ونُقل إلى المستشفى مرتين على الأقل منذ ذلك الحين ولم يشرب سوى كميات قليلة من الماء.

وبحسب مسؤولين قضائيين لبنانيين، أرسل المدعي العام الليبي الصديق السور طلبا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى نظيره اللبناني غسان عويدات بشأن هانيبال القذافي. تحدث المسؤولون إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ذكرت المذكرة أن تعاون لبنان في هذا الشأن قد يساعد في الكشف عن حقيقة مصير رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر الذي فُقد في ليبيا عام 1978.

وتساءلت عن سبب احتجاز القذافي وطالبت إما بتسليمه إلى ليبيا أو السماح له بالعودة إلى سوريا، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية ألين سكاف وأطفاله حتى اختطافه وإحضاره إلى لبنان منذ ثماني سنوات.

أحال المدعي العام اللبناني القضية إلى زاهر حمادة، قاضي التحقيق في قضية رجل الدين المفقود، الذي يدرس الطلب الليبي وسيرد في الوقت المناسب.

هانيبال القذافي معتقل في لبنان منذ عام 2015 بعد أن اختطفه مسلحون لبنانيون للمطالبة بمعلومات عن مكان وجود رجل الدين. وأعلنت الشرطة اللبنانية في وقت لاحق أنها ألقت القبض على القذافي من مدينة بعلبك في شمال شرق لبنان حيث كان محتجزا.

كان اختفاء الصدر عام 1978 نقطة مؤلمة طويلة الأمد في لبنان. وتعتقد عائلة رجل الدين أنه ربما لا يزال على قيد الحياة في سجن ليبي، رغم أن معظم اللبنانيين يفترضون أن الصدر قد مات. سيبلغ من العمر 94 عامًا.

كان مؤسس جماعة الأمل وهي اختصار لاسم الميليشيا العربي، كتائب المقاومة اللبنانية. وخاضت الجماعة في وقت لاحق الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 إلى 1990. ويرأس المجموعة رئيس مجلس النواب اللبناني القوي نبيه بري.

معظم أتباع الصدر مقتنعون بأن معمر القذافي أمر بقتل الصدر في خلاف حول المدفوعات الليبية للميليشيات اللبنانية. وأكدت ليبيا أن رجل الدين ورفيقيه في السفر غادروا طرابلس في عام 1978 على متن طائرة متجهة إلى روما وأشاروا إلى أنه كان ضحية صراع على السلطة بين الشيعة.

فر هانيبال القذافي، الذي ولد قبل عامين من اختفاء الصدر، إلى الجزائر بعد الإطاحة بوالده وسقوط طرابلس في أيدي مقاتلي المعارضة، إلى جانب والدته والعديد من أقاربه الآخرين. وصل فيما بعد إلى سوريا حيث مُنح اللجوء السياسي وبقي هناك حتى اختُطف.

وهاجمت السلطات السورية في ذلك الوقت اعتقال هانيبال القذافي من قبل عصابة مسلحة وطالبت بإعادته إلى سوريا.

كان لدى الراحل معمر القذافي ثمانية أطفال لعب معظمهم أدوارًا مهمة في نظامه. قتل ابنه المعتصم في نفس الوقت الذي تم فيه القبض على القذافي. قُتل ولدان آخران، سيف العرب وخميس، في وقت سابق في الانتفاضة.

كان سيف الإسلام، الوريث السابق لوالده، في ليبيا منذ إطلاق سراحه هناك في عام 2017. نجل القذافي محمد وابنته عائشة يعيشان في عمان. وأفرج عن الساعدي، لاعب كرة القدم السابق، من السجن في ليبيا عام 2021 بعد أن سُجن عقب إعادته من النيجر في 2014.