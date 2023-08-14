وكيل وزارة الشباب بالجيزة يتفقد الإستعدادات النهائية لإختبارات كابيتانو مصر

تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة موقع إختبارات برنامج كابيتانو مصر لمحافظة الجيزة والمزمع إنطلاقها صباح الغد للموسم الثاني من المشروع الاكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر" والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

وذلك بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر ،الدكتور السيد الشتيحي عضو اللجنة العليا والفنية لمشروع كابيتانو مصر، إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، دكتور فريد حسانين مدير إدارة التنمية الرياضية المهندس مصطفى بكير رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد والمهندس كامل محمد مدير المركز.

أشار الوكيل إلى أن مشروع كابيتانو مصر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة برعاية من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي تستهدف إكتشاف افضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم اجيال جديدة من المواهب الي المنتخبات الوطنية والاندية المصرية والعالمي.

كما أضاف الوكيل، إلى أن وزارة الشباب والرياضة رأت أنه نظراً للاقبال الغير مسبوق في اختبارات محافظة القاهرة وحضور اعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الالكتروني من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصا على سلامة الجميع ومنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية، تقرر اجراء اختبارات برنامج كابيتانو مصر في محافظة القاهرة الكبرى والتي تشمل محافظة الجيزة أيام .

الثلاثاء ١٥ اغسطس للمتقدمين من مواليد يناير ، فبراير ، مارس ٢٠٠٩ ،الاربعاء ١٦ اغسطس للمتقدمين من مواليد ابريل ، مايو ، يونيو ٢٠٠٩ ،الخميس ١٧ اغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو ، اغسطس، سبتمبر ٢٠٠٩ ،السبت ١٩ اغسطس للمتقدمين من مواليد اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر ٢٠٠٩ وذلك بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

يشرف علي تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش وفريق عمل كابيتانو بالوزارة بالإضافة الي لفيف من المدربين واللاعبين القدامي ومشرفين من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

الجدير بالذكر أنه تجرى الإختبارات من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء ويشترط للإنضمام بالإختبارات عدم دخول ملعب الاختبارات غير مواليد ٢٠٠٩ فقط ،عدم دخول ملعب الاختبارات إلا بصورة شهادة الميلاد.

-عدم السماح للمتقدم للاختبارات إلا باصطحاب فرد واحد فقط من اسرته منعا للتزاحم.

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