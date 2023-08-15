معتز خفاجي: شعرت بالصدمة عند سماع خبر استشهاد المستشار هشام بركات..والإخوان أطلقت مصطلح الاختفاء القسري

حل المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، ونرصد لكم أبرز التصريحات خلال التقرير التالي:

كانت بشعة.. المستشار معتز خفاجي يكشف تفاصيل قضية حسن شحاتة

كشف المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، كواليس القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة" عندما جرى سحل وقتل الشيخ حسن شحاتة و3 من أبنائه وأتباعه.



المستشار معتز خفاجي: شعرت بالصدمة عند سماع خبر استشهاد المستشار هشام بركات

قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه صُدم عند تلقيه خبر استشهاد النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، موضحًا: "كنت على صلة به، وكان خفيف الظل ومرحا وابن بلد".

رئيس دائرة الإرهاب السابق عن قضية خلية الصواريخ: كانوا يستهدفون ضرب سفن قناة السويس

تحدث المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، عن قضية "العائدون من الكويت"، موضحًا: "كان المتهمون يعودون إلى مصر لعمل خلية وتدبير أمر ما، وهو ما رصدته التحريات التي كشفت رقم الطائرة وكل ومخططاتهم ومن ساعدهم في المطار على الهروب".

وأضاف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز، أنّ هؤلاء الإرهابيين كانوا يحصلون على تبرعات لمنحها للجماعات في مصر: "كانت من القضايا الرائعة التي بها تفاصيل كثيرة وتم الحكم فيها على عدد كبير من المتهمين".

وحول قضية "خلية الصواريخ"، قال: "كانت هذه لإحدى الجماعات الإرهابية بها مهندسون وكانت تجهز لصواريخ من أجل ضرب السفن في قناة السويس، وكانوا يستهدفون ضرب السفن لإغراقها وتعطيل الملاحة، وكانت كل القضايا ضدهم وصدرت الأحكام القضائية".

المستشار معتز خفاجي: محامو الإرهابيين كانوا يطيلون أمد القضايا لزيادة دخلهم

قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن محاميي المتهمين في قضايا الإرهاب كانوا يحاولون إطالة أمد القضايا في المحاكم لأنهم كانوا يحصلون على 3 آلاف جنيه عن كل جلسة يحضرونها، فكان من مصلحتهم زيادة عدد الجلسات لزيادة الإيراد.



رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري وليس ملزمًا

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما نحيل أوراق المتهم إلى الحكم، فإن رأي المفتي يكون استشاريا، وفي كل الحالات عندما تُحال قضية إلى المفتي، لابد يوافق عليها الأعضاء، حتى إن لم يوافق المفتي على حكم الإعدام، قد تحكم الدائرة بالإعدام، لأن هذا هو القانون".

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

رئيس دائرة الإرهاب السابق: الإخوان أطلقت مصطلح الاختفاء القسري

قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي من أطلقت مصطلح "الاختفاء القسري"، موضحًا: "لا يوجد مواطن يتم إلقاء القبض عليه دون أسباب، وأي متهم يمس الأمن القومي للبلد تُحال قضيته لنيابة أمن الدولة، أما الجنايات الأخرى فإنها تُحال إلى النيابات الأخرى".

إلى ذلك، كشف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز، التفاصيل الأخيرة في حياة المعزول محمد مرسي، لافتًا إلى أنه كان يُحاكم أمام المستشار محمد شيرين وكان في القفص، ولم يكن المستشار يترك أي ثغرة وواجهه بالأدلة، فأنكر مرسي.

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق: "المستشار محمد شيرين واجه مرسي بصوته في الهواتف والمحادثات مع حماس، وذلك في قضية التخابر، ولم يكن مرسي يتوقع هذا الأمر فأصيب بأزمة قلبية ومات".

معتز خفاجي: الله يكون في عون الرئيس.. وغلاء الأسعار طال الجميع

أكد المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، أن مصر عانت كثيرا خلال السنوات الماضية، موضحًا: "الله يكون في عون الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الثورة وحتى الآن، وكل القضايا التي فصلت فيها تعتبر استنزافا لمقدرات الدولة المصرية".

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق: "الرئيس عبدالفتاح السيسي عينه على المستقبل البعيد، وهناك محرضون يقولون إن هذه القطارات والمشروعات لن تفيدنا، ولو كنت مكان الرئيس عبدالفتاح السيسي لغضبت .. عيب أن يُقال ذلك، أما بالنسبة لغلاء الأسعار، فإن مصر ليست المتضررة فقط، هذا الأمر تعرض له الجميع".

وأضاف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "كلنا نرى النهضة التي حدثت في مصر، وتم تدشين مشروعات كثيرة في الزراعة والصناعة وقناة السويس والاستزراع السمكي والنقل مثل القطار السريع".

وواصل: "مصر ليست دولة غنية، وما تصدره ليس كبيرا، كما أن عدد السكان كبير للغاية والمواطن المصري يجب أن يحصل على الخدمات المختلفة".

وفي نهاية الحوار، أكد المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق أنه ينام مرتاحا بسبب الأحكام القضائية التي أصدرها طوال مسيرته.