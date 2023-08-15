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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة ومحمد فراج وبسنت شوقي يساندون أبطال فيلم خمس جولات

صدى البلد

حضر أبطال فيلم "خمس جولات" العرض الخاص لأول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب باتلر، والذي يعرض بأحد السينمات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، وذلك استعدادا لعرضه للجمهور العام، غدا الأربعاء، 16 أغسطس.

وحرص الفنان ماجد المصري، على حضور العرض الخاص للفيلم برفقة نجله آدم وزوجته، وأولاده، وحضر الفنان آدم الشرقاوي والفنانة عايدة الأيوبي وداليا شوقي، وأرسينك، والمنتج يحيى علام، والمؤلف محمد عبدالمعطي، والمخرج مازن أشرف، ومحمد طاحون مصمم المعارك، وعدد كبير من النجوم وصناع السينما.

وحرص عدد كبير من النجوم على مساندة أبطال الفيلم، منهم النجم أمير كرارة، والنجم محمد فراج وزوجته بسنت شوقي؛ لتهنئة شقيقتها داليا شوقي، فيما حضر المخرج هاني خليفة، الفيلم؛ لتهنئة المنتج يحيى علام.

ويأتي هذا العرض الخاص تمهيدًا لطرحه غدا في دور العرض، في إطار أفلام الصيف، حيث بدأت شركة علامز فيلم برودكشن، للمنتج يحيى علام، الترويج للفيلم من خلال الأغنية الدعائية الأولى للفيلم بتوقيع حسين وفليكس في أول ظهور لهما في السينما.

ويعد كليب "عند بعند" أول تعاون مع شركة سوني ميوزيك العالمية وشركة علامز فيلم للمنتج يحيى علام، ومن وإخراج مازن أشرف، وديكور يحيى علام، ومدير تصوير عبد الرحمن لطيف، وأول تعاون بين شركة معادي تاون مافيا ريكوردز في السينما كأول تراك دعائي لفيلم سينمائي.

‎ويعتبر فيلم خمس جولات هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم  حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

‎فيلم خمس جولات  للنجم ماجد المصري بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي،  داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز،  إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

أمير كرارة

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