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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس بيتحسن| أمطار على سيناء اليوم.. وسحب تغطي القاهرة الكبرى

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

بينما يظل الطقس اليوم، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

سحب على القاهرة وأمطار في سيناء

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، سيشهد خلال ساعات الصباح ظهور سحب منخفضة على عدة مناطق، تساعد على تلطيف الأجواء.

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وتنشط الرياح أيضا خلال الطقس اليوم على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وحول حالة البحر المتوسط، يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

البحر الأحمر مضطرب ودرجات الحرارة منخفضة

بينما تكون الملاحة البحرية مضطربة خلال الطقس اليوم، على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار.

وتشهد مناطق جنوب سيناء  وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال الطقس اليوم، أمطارا خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق بنسبة 30%.

بينما مناطق شمال الصعيد، تشهد خلال الطقس اليوم، نشاطا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وحول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة خلال حالة الطقس، بمختلف المناطق، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة.
السواحل الشمالية تسجل 30 درجة.
مدن القناة تسجل 32 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تسجل 40 درجة.
شمال الصعيد تسجل 36 درجة.
جنوب الصعيد تسجل 42 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تستمر الأجواء في التحسن على البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تظل درجات الحرارة حول معدلها المتوسط لهذا الفترة، حيث تتراوح القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة ما بين 33 إلى 34 درجة، بينما تظل محافظات الصعيد شديدة الحرارة نسبيا حيث تتراوح درجات الحرارة هناك خلال الأيام القادمة، ما بين 42 إلى 44 درجة.

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