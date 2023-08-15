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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| إيران توجه رسالة تقدير وشكر إلى السيسي.. انفجار ضخم يهز تل أبيب.. 25 قتيلا بحريق محطة وقود بداغستان.. اغتيال سياسي ثان في الإكوادور

نشرة اخبار العالم
نشرة اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
 

إيران توجه رسالة تقدير وشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجهت السلطات الإيرانية، الاثنين، رسالة تقدير وشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير أربعة مساجد في مصر.

اغتيال سياسي من حزب الرئيس الإكوادوري السابق رافائيل كوريا

قال زعماء حزبيون إن منظمًا محليًا في مقاطعة إسميرالداس بالإكوادور للحركة السياسية التي أسسها الرئيس السابق رافائيل كوريا ، اغتيل يوم الاثنين ، بعد أقل من أسبوع على مقتل مرشح رئاسي.

ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في داغستان إلى 25 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في داغستان إلى 25 قتيلا، فيما تجاوزت الاصابات 50 جريحا، وفقا لوسائل الاعلام محلية في الدولة الواقعة جنوب روسيا 

النيجر.. مستشار بازوم: الرئيس لن يحاكم قادة الجيش المتمردين عليه عندما يعود للسلطة

قال أنتينيكار الحسن، المستشار السياسي للرئيس النيجري محمد بازوم المحتجز في نيامي، إن الرئيس لن يحاكم قادة الجيش المتمردين عليه عندما يعود للسلطة للحفاظ على المصلحة العليا للأمة.

انفجار ضخم يهز تل أبيب.. ماذا حدث في المنطقة الصناعية بـ«رمات هشارون»

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل منذ قليل، بوقوع انفجار ضخم اليوم الثلاثاء، في المنطقة الصناعية في رمات هشارون شمال تل أبيب. وأفاد موقع “أرتوز شيفا” العبري، بأن الانفجار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون مزيد من التفاصيل عن ملابساته.

رئيس الحكومة المكلف من برلمان ليبيا يطالب الأطراف المتصارعة في طرابلس بضبط النفس

طالب رئيس الحكومة المكلف من برلمان ليبيا الأطراف المتصارعة في العاصمة طرابلس بضبط النفس، وفقا لما نقله موقع العربية في نبأ عاجل منذ قليل اثر اندلاع اشتباكات بين الكتائب المتناحرة صباح اليوم

ليبيا.. اشتباكات بالسلاح الثقيل في عين زارة‬⁩ و⁧طريق الشوك‬⁩ والهضبة الخضراء

أفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات بين كتائب ليبية، تجدد اندلاعها، منذ قليل، في مناطق ⁧‫"عين زارة‬⁩، و⁧طريق الشوك‬⁩، والهضبة الخضراء"

مسيرة تركية تدمر موقعًا عسكريًا لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في الحسكة

دمرت طائرة مسيرة تركية موقعًا عسكريًا عائدًا للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي، في قرى تقع على خطوط التماس بين الفصائل التركمانية و الكردية ، في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، مع معلومات عن وقوع

النظام العسكري في النيجر يستدعي السفير من أبيدجان بعد تصريحات واتارا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن النظام العسكري في النيجر ارسل في استدعاء السفير في أبيدجان، في اعقاب تصريحات رئيس كوت ديفوار، على خلفية التمرد العسكري واحتجاز الرئيس محمد بازوم

تحطم طائرة تدريب روسية ومصرع أحد أفراد طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة تدريب في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا ومقتل أحد أفراد طاقمها

إصابة 4 جنود من قوات حفظ السلام في مالي بعد تعرض لهجومين

تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي لهجومين نتج عنهما إصابة 4 من الجنود التابعين لها.

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في مناطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجو في مناطقتي خاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

سفير روسيا بواشنطن: الأمريكان يرفضون منح دبلوماسيينا تأشيرات دخول لحضور منتدى إيبك

كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، عن أن واشنطن ترفض إصدار تأشيرات دخول للعديد من المسؤولين الروس لحضور منتدى إيبك في سياتل

صدى البلد الإخباري

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