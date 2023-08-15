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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أتوبيس الفن الجميل يصطحب أطفال روضة السيدة زينب لزيارة المتحف المصري والإسلامي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناطق وأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات، قدمت عدة فعاليات، على مدار اليومين الماضيين لمناطق روضة السيدة زينب والأسمرات وأهالينا.

تضمنت الفعاليات عددا من الورش الفنية التي شارك بها فنانو الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، حيث نفذ أتوبيس الفن الجميل زيارة ترفيهية لأطفال روضة السيدة زينب للمتحف المصرى  لتفقد أروقة المتحف ومشاهدة مقتنياته والتعرف على القطع الفنية، أعقب ذلك ورشة فنون تشكيلية لرسم ملامح وجماليات الفن الفرعوني بألوان الفلوماستر على ورق كانسون أبيض أدارتها الفنانة بسنت شريف، كما نفذت زيارة أخرى للمتحف الإسلامى لأطفال الهوليلدو،  تضمنت الزيارة إقامة ورشة فنون تشكيلية عن مقتنيات المتحف من النسيج القباطى، أدارها الفنان  مصطفى إسماعيل.

كما عقدت محاضرة بعنوان "ممارسات القدماء للوفاء بنهر النيل"، تحدثت بها الدكتورة جيهان حسن لتعريف الأطفال تاريخ  قصة وفاء نهر النيل في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وكذلك شرح أهم الممارسات الثقافية المرتبطة بتاريخ النهر، كالنقل والصيد وصناعة الفخار والبردي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مياة النيل وذلك بروضة السيدة زينب.

وضمن مبادرة "ثقافتنا فى أجازتنا"، نفذ بقصر ثقافة الأسمرات محاضرة بعنوان "مبادرة معا لنتحاور" تحدثت الدكتورة أنوار عثمان  عن أولى مراحل الحوار وكيفية التعارف مع الآخرين والعمل على إيجاد مساحات مشتركة وآمنة بين الأطفال، كما تم تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع المواقف التي افتقدوا فيها الحوار في حياتهم اليومية والعمل على إكسابهم مهارة كيفية معالجة هذه الموقف بالإضافة إلى خلق الوعي لديهم عن الأضرار التي تنتج من عدم الحوار والتفاعل مع الآخرين، وفي الختام تم تنفيذ مشهد مسرحي عن "التنمر" لتطبيق مهارات الحوار والتواصل مع الآخرين.

وعلى جانب آخر قدم قصر ثقافة 25 يناير ورشة فنية للمدربة وفاء أبوالفضل لعمل مجسم ضفدع من الورق الكانسون، أما ناريمان نبيل فقدمت ورشة أشغال يدوية لعمل زهور من الفوم الملون، بالإضافة لورشة مجسم حلى وحظاظات من الصوف نفذتها رغدة كمال، ولافتات عن النظافة نفذتها ريهام نبيل، وأخرى للرسم على الوجه نفذتها فاطمة شعبان.

تأتى الفعاليات في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي إطار برنامج عمل وزارة الثقافة، وبإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وبالتعاون مع جهازي روضة السيدة زينب.

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