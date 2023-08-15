ترامب يحدد موعدا للكشف عن مستندات تزوير انتخابات جورجيا2021

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ،اليوم الثلاثاء، إنه سينشر تقريرا عن تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا 21 أغسطس الجاري.



ووصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ،في وقت سابق من اليوم ، لائحة اتهامات جورجيا بـ"المزورة".

وأكد ترامب إن لائحة الاتهامات ضده في ولاية جورجيا كاذبة.

وأمهل الادعاء العام في ولاية جورجيا الأميركية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق دونالد ترامب و18 شخصاً حتى 25 أغسطس الجاري لتسليم أنفسهم على ذمة القصية التي يواجه فيها ترامب تهماً عديدة تتعلق بالتلاعب في انتخابات الولاية في 2020.

وقالت المدعية العامة في ولاية جورجيا، فاني ويليس، إنها ستحاول تحديد موعد المحاكمة خلال 6 أشهر.

ويواجه الرئيس الأميركي السابق، 13 تهمة من بينها محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

وأدين ترامب المرشح المحتمل في انتخابات 2024، في تلك القضية، سيقضي عقوبة بالسجن لا تقل عن 5 سنوات.