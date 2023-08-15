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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية ستهم لـ حبيبة تتصدر تريند تويتر.. وروجينا تشيد بها

حبيبة
حبيبة

تصدرت المطربة حبيبة، تريند موقع التغريدات "تويتر" مصر، حيث احتلت المركز الأول على الموقع، وأيضًا عبر تطبيق "تيك توك" عقب تحقيق أغنيتها الجديدة "ستهم" نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونسب مشاهدة عالية تقترب من نصف مليون مشاهدة على قناتها الخاصة بموقع الڤيديوهات"يوتيوب" وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.

 

نالت أغنية" ستهم" إشادات الجمهور وعدد كبير من النجمات مثل روچينا التي نشرت مقطع ڤيديو لها على الأغنية وكتبت: "مبروك الأغنية تجنن"، وأيضًا الفنانة مها أحمد، نشرت ڤيديو تمثيلي على أنغام "ستهم" على"تيك توك"، وعلقت: "ست ستهم كيادين، برج السرطان".

 

 

كما تفاعل 25 ألف من الجمهور ومشاهير "تيك توك" على أنغام" ستهم" ونشروا الڤيديوهات عبر حسابهم بالتطبيق مع كلمات إشادة بالأغنية .

 

جدير بالذكر أن أغنية "ستهم" من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، ألحان وليد العطار، ومن توزيع إيهاب كولبيكس.

ستهم الفنانة مها أحمد تطبيق تيك توك روجينا مسلسل ستهم

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