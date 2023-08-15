65000 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل حكيم في العلمين

طرحت الشركة المنظمة لحفل المطرب حكيم أسعار التذاكر الخاصة به والذى من المقرر أن يقام يوم 17 أغسطس الحالى.

وتنقسم أسعار تذاكر حفل حكيم الى أربعة فئات حيث تبلغ سعر الفئة الأولى 65000 جنيه بينما الفئة الثانية 20000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه والفئة الرابعة تقدر قيمتها 350 جنيه.

ومن المفترض أن يقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا وعلى رأسها أغنية سيبه والتى طرحها بداية الشهر الحالي.

وأحيا كل من الفنانين المصريين حكيم ومصطفي حجاج وخالد سليم، حفل غنائي ضخم بالمملكة العربية السعودية، استمر حتي الساعات الأولي من الصباح اليوم.

وتألق الفنان حكيم في الحفل الذي بدأ بأغنية السلام عليكم، كما قدم مصطفي حجاج عدد من الأغاني الناجحة مثل يا منعنع وخطوة.

وفي سياق آخر، طرح الفنان حكيم، أحدث أغنياته، بعنوان "سيبه"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة.

آخر حفلات حكيم

أحيا النجم حكيم حفلا غنائيا ضخما في دلتا مارينا بالمنصورة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم حكيم خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور، منها "ولا واحد ولا مية، حبيته، بيني وبينك، الليلة عيد" وغيرها.

حكيم يطرح أغنية مدلعة

وطرح حكيم مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مدلعة"، عبر قناته على “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس وماستر طارق مدكور.

ويضع حكيم حاليا لمساته النهائية علي باقي أغاني ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان "الكبير"، ويضم ١٠ أغان متنوعة؛ لطرحها بشكل متتابع، على طريقة السينجل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.