منها مصر والسعودية.. 8 دول عربية طلبت الانضمام لـ "بريكس" | تعرف عليها

قمة مرتقبة لمنظمة البريكس ينتظرها العالم لإعلان موافقة قادة المجموعة عن انضمام دول جديدة لهم حيث تقدمت عدة 23 دولة بطلبات للانضمام للمجموعة خلال الفترة الماضية.



وتضم قائمة الدول التي ترغب بالانضمام لـ"بريكس" ثماني دول عربية هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب ومصر والكويت والبحرين وفلسطين.

طلبات رسمية للانضمام إلى بريكس



وفي تصريحات لوزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أوضحت أن ن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال شهر أغسطس الجاري، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقالت باندور في مؤتمر صحفي: سيبحث زعماء بلدان "بريكس" أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة، وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة "بريكس"، محادثات في القمة حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره. نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع "بريكس" ونأمل بالتوصل إليه في القمة.

ونشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وهي إضافةً إلى الدول العربية الثماني، الأرجنتين وبنغلاديش وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وتايلاند وإثيوبيا.