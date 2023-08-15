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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الخرباوي يكشف كيف تستقطب جماعة الإخوان الإرهابية الشباب

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية تستقطب الشباب صغير السن في مراحلهم العمرية الأولى عن طريق العاطفة والمشاعر والطموح لإقامة الدولة الإسلامية والكلام العام والمرسل وبعض الآيات القرآنية والأحاديث وأداء صلوات القيام.

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الليلة.. ثروت الخرباوي ضيف محمد الباز في برنامج الشاهد على إكسترا نيوز

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الخرباوي: جماعة الإخوان الإرهابية في مصر تنظيم وفكرة.. فيديو

 

وأضاف "الخرباوي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز: "الجماعة توزع على أعضائها عددا من الكتب مثل كتاب الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبدالحليم لأنه يجعل حسن البنا في صورة مقدسة ويجعل تاريخ الإخوان مقدسا".

وتابع الكاتب والمفكر : "ما يحدث هو أن الشباب ينبهرون بهذا الكتاب وبالجماعة، ولكنهم يقابلون حالات اغتيال نفذتها الجماعة، وعندما يسألون عن أسباب تنفيذها، تقول القيادات إن ما حدث تهور من الشباب وإن هذا ليس من نهج الإخوان وأن حسن البنا مؤسس الجماعة قالوا إن منفذيها ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين بعد اغتيال النقراشي"، مشيرًا إلى أن الجماعة تخدع أعضاءها وتوهمهم بأنها مجرد جماعة دينية فقط تريد أن يعود الناس لحكم الناس وكأن الدين هاجر الناس وابتعد عنهم وذهب إلى آفاق بعيدة.

الإخوان الإرهابية إكسترا نيوز الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد ثروت الخرباوي جماعة الإخوان الإرهابية قناة إكسترا نيوز

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