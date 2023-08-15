حكيم: متحمس لـ حفلى فى مهرجان العلمين ومصر مصدر البهجة

يستعد المطرب حكيم، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، والمقام حاليا على مسرح الأرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وقال حكيم إنه يتمنى أن يكون لدينا مهرجانات أخرى مثل مهرجان العلمين في كل المدن المصرية، لأن مصر مصدر البهجة فى منطقتنا العربية.

وأشار النجم حكيم إلى أنه متحمس بشكل كبير لخروج حفله بمهرجان العلمين في أفضل شكل، وأن يكون حفلا مبهجا لكل الجمهور الذى يحرص على التواجد بالحفل.

ومن المقرر أن يُحيي حكيم، حفله المنتظر، يوم 17 من أغسطس الجاري، على أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام.

حكيم يطرح أحدث أغانيه

وفي سياق آخر، طرح الفنان حكيم، أحدث أغنياته، بعنوان "سيبه"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة.

آخر حفلات حكيم

أحيا النجم حكيم حفلا غنائيا ضخما في دلتا مارينا بالمنصورة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم حكيم خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور، منها "ولا واحد ولا مية، حبيته، بيني وبينك، الليلة عيد" وغيرها.

حكيم يطرح أغنية مدلعة

وطرح حكيم مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مدلعة"، عبر قناته على “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس وماستر طارق مدكور.