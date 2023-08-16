اكتشاف خطير.. جزيئات بلاستيك داخل قلب الإنسان

اكتشفت مجموعة من العلماء جزيئات بلاستيكية دقيقة تستخدم بشكل شائع في الطلاء وتغليف المواد الغذائية، في قلب عدد من الأشخاص لأول مرة.

ووفق صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد توصل إلى هذا الاكتشاف المثير للقلق فريق من العلماء من مستشفى بكين أنجين في الصين، وذلك بعد أن حللوا أنسجة القلب الخاصة بـ15 مريضاً خضعوا لجراحة في القلب والأوعية الدموية.

وقال العلماء إنهم اكتشفوا جزيئات بلاستيكية دقيقة تتراوح أعدادها بين العشرات والآلاف في معظم العينات التي جمعوها. وأضافوا أن «هذه اللدائن الدقيقة يقل عرضها عن 5 ملليمترات، وقد تم العثور على 9 أنواع منها في 5 أنواع من أنسجة القلب».

وأشار الفريق إلى أن الجزيئات البلاستيكية يمكن أن تدخل إلى جسم الإنسان من خلال الفم والأنف، مؤكدين أيضاً أنهم توصلوا إلى أدلة تشير إلى أن بعض هذه الجزيئات تم إدخالها عن غير قصد إلى أجسام الأشخاص أثناء عمليات جراحية.

وتشمل المواد البلاستيكية التي تم العثور عليها البولي ميثيل ميثاكريلات، وهو بلاستيك يستخدم عادة ليكون بديلا مقاوما لكسر الزجاج، والبولي إيثيلين تيريفثاليت، الذي يستخدم في حاويات الملابس والأغذية، والبولي فينيل كلوريد، المستخدم في صنع إطارات النوافذ وأنابيب الصرف والطلاء وغير ذلك.