يسبب القلب والموت المفاجئ .. كيف تتخلص من ارتفاع الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول من أخطر المشكلات الصحية التي تصيب الإنسان ويجب علاجها سريعا حيث أن التأخر في السيطرة عليه يتسبب في مضاعفات خطيرة قد تصل للسكتة القلبية والوفاة.

ووفقا لما جاء في موقعNHS اتبع هذه الحيل لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

قلل من تناول الأطعمة الدهنية

لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم ، حاول تقليل تناول الأطعمة الدهنية ، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة.

لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة.

تحقق من الملصقات الموجودة على الطعام لمعرفة نوع الدهون الموجودة فيه.

حاول أن تأكل أكثر:

الأسماك الزيتية ، مثل الماكريل والسلمون.

أرز بني وخبز من الحبوب الكاملة ومعكرونة من القمح الكامل.

المكسرات والبذور.

فواكه وخضراوات.

حاول أن تأكل أقل:

فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية.

زبدة وشحم وسمن.

الكريمة والجبن الصلب ، مثل الشيدر.

كعك وبسكويت.

الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

تمرن أكثر.

حاول أن تمارس ما لا يقل عن 150 دقيقة (2.5 ساعة) من التمارين أسبوعيًا.

تتضمن بعض الأشياء الجيدة التي يجب تجربتها عند البدء ما يلي:

المشي - حاول المشي بسرعة كافية حتى يبدأ قلبك في النبض بشكل أسرع.

سباحة.

ركوب الدراجات

جرب بعض التمارين المختلفة للعثور على شيء تحب القيام به. من المرجح أن تستمر في فعل ذلك إذا كنت تستمتع به.

توقف عن التدخين والكحوليات

يمكن أن يرفع التدخين نسبة الكوليسترول في الدم ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان.

إذا كنت ترغب في الإقلاع عن التدخين ، يمكنك الحصول على المساعدة.