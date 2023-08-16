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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

للهروب من حر الصيف ومياه الأمطار.. كيف تعزل السطح بنفسك

للهروب من حر الصيف
للهروب من حر الصيف ومياه الأمطار.. كيف تعزل السطح بنفسك

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف طريقة عزل الأسطح بنجاح والمواد المستخدمة، حيث يعاني أصحاب الأدوار الأخيرة بالمباني من تسرب مياه الأمطار شتاء، وارتفاع درجة حرارة الطابق الأخير صيفا.

خطوات عزل السطح

كشف في مقطع الفيديو المتداول، المهندس ياسر عبدالله، سر عزل الأدوار الأخيرة خاصة أنه تعتبر عملية العزل أحد الجوانب الحاسمة في بناء المباني والمنشآت، فإذا تم تنفيذها بشكل سيء، قد تتسبب في مشاكل كثيرة لأصحاب العقارات.

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أفضل طرق للتخلص من حرارة المطبخ أثناء إعداد الطعام في الصيف

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وعن الخطوات المُتبعة، تنظيف وإزالة جميع الشوائب الموجودة على السطح.

كيف تتخلص من حرارة الطابق الأخير

 ثم تطبيق الخرسانة الرغوية العازلة، وهي خلطة تشمل الأسمنت والمواد الناعمة وتحتوي على فراغات هوائية تعمل على تقليل التوصيلية الحرارية لطبقة المونة. الهدف من ذلك هو تحقيق العزل الحراري بسماكة تتوسط حوالي 7 سم.

علاوة على ذلك، يتم تطبيق طبقة حماية اسمنتية كطبقة رابعة بعد العزل الحراري، ويتبعها طبقة عازلة للماء كطبقة خامسة. ولضمان فعالية العزل المائي، يتم إجراء اختبارات على السطح بواسطة الماء لمدة 4 أيام.

في حالة وجود تسرب، يتم تصريف الماء ومعالجة المشكلة، ومن ثم يتم تطبيق طبقة حماية اسمنتية إضافية، وأضاف ياسر عبدالله: “بعد اكتمال عمليات العزل، يتم تركيب البلاط”.

ارتفاع درجة حرارة التواصل الاجتماعي الخرسانة العزل الحراري

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