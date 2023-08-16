زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركمانستان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية بلقان في تركمانستان، اليوم الأربعاء.



وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 40 كيلومترا من مدينة تركمانباشي بالولاية، وعلى عمق 34 كيلومترا.



ولم ترد إلى الآن أنباء بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب قبالة سواحل اليابان.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع مركز الزلزال على بعد 278 كيلومترا جنوب شرقي مدينة ناها التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة.