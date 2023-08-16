أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 16-8-2023 في البنوك

استقر سعر العملات العربية والأجنبية في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 16-8-2023، على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.



وأعلن البنك المركزي المصري متوسط أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه في معاملات اليوم.



سعر الدولار



استقر سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع



اليورو



سجل سعر اليورو 33.69 جنيه للشراء و 33.85 جنيه للبيع



الجنيه الاسترليني



وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 39.16 جنيه للبيع و 39.33 جنيه للشراء



الدولار الكندي



بلغ سعر الدولار الكندي نحو 22.84 جنيه للشراء و 22.94 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي



وسعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه المصري نحو 4.52 جنيه للشراء و 4.54 جنيه للبيع



كرون نرويجي



بلغ سعر الكرون النرويجي نحو2.93 جنيه للشراء و 2.95 جنيه للبيع

كرون السويدي



بلغ سعر الكرون السويدي نحو 2.84 جنيه للبيع و 2.85 جنيه للشراء

الفرنك السويسري



ووصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه لنحو 35,18 جنيه للبيع و 35.33 جنيه للشراء.

الدولار الاسترالي



وبلغ سعر الدولار الاسترالي نحو 19.93 جنيه للشراء و 20.02 جنيه للبيع



الين الياباني



وصل سعر الـ 100 ين ياباني إلي 21.17 جنيه للبيع و 21.27 جنيه للشراء



اليوان الصيني



وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 4.23 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع

العملات العربية



وعلي صعيد العملات العربية والتي شهدت استقرارا امام الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي

الريال السعودي



بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو8.21 جنيه للشراء و 21.27 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.18 جنيه للشراء و 100.63 جنيه للبيع



الدينار البحريني



بلغ سعر الدينار البحريني نحو 81.78 جنيه للبيع و 82.14 جنيه للشراء



الريال العماني



وصل سعر الريال العماني إلي 80.07 جنيه للشراء و 80.42 جنيه للبيع



الريال القطري



بلغ سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع



الدينار الأردني



بلغ سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.72 جنيه للبيع.

