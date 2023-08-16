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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تحيي ذكرى جنود "الجيش الأحمر" في بيونج يانج

روسيا وكوريا الشمالية
روسيا وكوريا الشمالية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، أنه تم وضع إكليل من الزهور عليه نقش يقول "سنتذكر إنجاز المحاربين السوفيت الذين سقطوا" في نصب التحرير في بيونج يانج نيابة عن رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأقيم حفل إحياء الذكرى السنوية لتحرير شبه الجزيرة الكورية بأكملها بعد 35 عامًا من الحكم الاستعماري الياباني في 15 أغسطس، حيث وضع سكرتير الحزب لي إيل هوان إكليل الزهور نيابة عن الرئيس الكوري الشمالي باعتباره حارسًا عسكريًا لشرف الجيش الشعبي الكوري.

وحضر الحدث رئيس لجنة بلدية بيونج يانج ونائب وزير الخارجية ورئيس جمعية الصداقة الكورية الشمالية الروسية.

وذكرت السفارة الروسية في بيونج يانج على موقع فيسبوك، أن السفير ألكسندر ماتسيجورا ودبلوماسيين روس آخرين بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية الكورية الشمالية ووزارة الدفاع شاركوا أيضًا في الحفل.

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