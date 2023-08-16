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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 7 أشخاص في منطقة عسكرية.. تفاصيل

الجيش الأردني
الجيش الأردني

كشفت وسائل إعلام أردنية، أن الجيش الأردني أحبط محاولة تسلل 7 أشخاص فجر اليوم الأربعاء، في المنطقة العسكرية الجنوبية.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجرا، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية".

وأضاف المصدر أن "قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني". 
 

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