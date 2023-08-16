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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: إعلان الرئيس تنفيد مخرجات الحوار الوطني نقطة فارقة في تاريخ مصر

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان الرئيس السيسي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية، يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الحوار الوطنى ويكلل نجاح جلساته.

 

وأضاف محسب فى بيان صحفى له أن القرار يؤكد نجاح الحوار الوطني في الوصول إلى محطته النهائية من خلال صياغة أولويات العمل الوطني التي تم التوافق عليها خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الحوار نجح في خلق جبهة داخليه متماسكة ومترابطة في مواجهة التحديات الخارجية التي تهدد مسيرة التنمية الشاملة.

 

وقال "محسب"، إن الحوار الوطني نجح في تقريب المسافات والرؤى بين أطياف المجتمع المختلفة، الأحزاب والقوى السياسية، لنجد الجميع على مائدة واحدة يجتمعون من أجل هدف واحد وهو إعلاء المصلحة الوطنية، على حساب المصالح والحزبية والشخصية الضيقة، لافتا إلى أن الحوار الوطني في محطاته المختلفة نجح في تحقيق أهدافه الوطنية.

 

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار شهد مشاركة فعالة من الأحزاب والقوى المدنية النقابات، فالجميع شارك في صياغة هذه المخرجات، ولذلك فهي نتاج مناقشات ورؤى وطنية خالصة، مؤكدا انها تضم توصيات هدفها إسعاد المصريين والمساهمة في تخفيف الضغوط التي أثقلت كاهلهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري.

 

وتوقع النائب أيمن محسب، أن يصبح الحوار الوطني نقطة فارقة وتحول حقيقي في تاريخ مصر، خاصة في ظل جدية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب الدعوة لإجراء الحوار في التعامل مع التوصيات التي يتم التوافق عليها  منذ انطلاق بدء القوى السياسية في تقديم مقترحاتها والرؤى الوطنية الخاصة بها وحتى الخروج التوصيات النهائية، التي تعد انجازا جديدا تعبر عن التفاف الشعب المصري حول هدف نبيل هو الدولة المصرية.

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