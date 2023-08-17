بأكثر من 90 محطة لتحلية مياه البحر.. كيف تغلب السيسي على الأزمة المائية|فيديوجراف

شهد عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة في جميع المجالات خاصة مشروعات الموارد المائية التي منحها اهتمامًا كبيرًا ليستطيع أن يعبر الأزمة المائية الموجودة نتيجة الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه.

محطات تحليه مياه البحر في مصر

نفذت الدولة العديد من محطات تحلية مياه البحر في منطقة مطروح والضبعة، وهى تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً إضافة إلى محطات في جنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يومياً.

وبلغ عدد المحطات القائمة 63 محطة، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس، بينما يبلغ، عدد المحطات الجاري تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: