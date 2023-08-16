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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة | بين نارين تجمع عايدة الأيوبي والرابر أرسينك .. فيديو

صدى البلد

طرحت اليوم الشركة المنتجة لفيلم خمس جولات الأغنية الدعائية الثانية بالتزامن مع عرضه في السينمات.

الأغنية بعنوان بين نارين وتجمع كل من عايدة الأيوبي ومطرب الراب أرسينك لأول مرة.

ويشهد هذا التعاون اختلاف كبير نظرًا لطبيعة العمل بين الغناء والمتمثل في عايدة الأيوبي، والراب المتمثل في مطرب الراب أرسينك، والذي يعتبر تعاون لأول مرة بين نجمين مختلفين في طريقة الغناء والجمهور.

بين نارين غناء عايدة الأيوبي، بالتعاون مع مطرب الراب أرسينك، منتج موسيقى ليجي سي، من إنتاج يحيى علام، وإخراج مازن أشرف، وتمثل ثاني تعاون بين شركة سوني ميوزك العالمية والمنتج يحيى علام بعد أغنية "عند بعند" لفليكس وحسين، والتي كانت الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات.


فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف

خمس جولات عايدة الأيوبي مطرب الراب أرسينك ماجد المصري أدم شرقاوي نور النبوي

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