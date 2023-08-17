رسميا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، واصل استقراره اليوم الخميس 17-8-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ووفقا لآخر تحديث من البنوك، يقدم موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 .

أسعار صرف الريال السعودى اليوم

سجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات اليوم فى البنوك كالتالى :

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر شراء الريال السعودي 8.24 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

البنك الاهلي المتحد

سعر شراء الريال السعودي 8.24 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

البنك الاهلي المصري

سعر شراء الريال السعودي 80.20 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.23 جنيه

بنك مصر

سعر شراء الريال السعودي 8.20 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.23 جنيه

بنك الاسكندرية

سعر شراء الريال السعودي 8.21 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك( HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلى المتحد، الأهلى الكويتي ) نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك فيصل الاسلامي

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.16جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم بنحو 8.24 جنيه.