عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

صدى البلد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، واصل استقراره اليوم الخميس 17-8-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ووفقا لآخر تحديث من البنوك، يقدم موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 .

txt

سعر الدولار اليوم الخميس بجميع البنوك العاملة في مصر

txt

انهيار أسعار الذهب عالميا.. وهذه قيمة جميع الأعيرة في مصر

txt

الشرقية للدخان: علبة السجائر بـ 7 جنيهات.. وهذه قيمتها بعد الضرائب

txt

بعائد 40% يدفع مقدما.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية

أسعار صرف الريال السعودى اليوم

سجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات اليوم فى البنوك كالتالى :

 مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر شراء الريال السعودي 8.24 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25  جنيه

البنك الاهلي المتحد

سعر شراء الريال السعودي 8.24 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25  جنيه

البنك الاهلي المصري 

سعر شراء الريال السعودي 80.20 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.23  جنيه

بنك مصر 

سعر شراء الريال السعودي 8.20 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.23  جنيه

بنك الاسكندرية

سعر شراء الريال السعودي 8.21 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك( HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلى المتحد، الأهلى الكويتي ) نحو  8.22جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال في بنك فيصل الاسلامي 
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.16جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري  نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم بنحو 8.24 جنيه.

الريال السعودى الريال السعودى مقابل الجنيه البنك الأهلى المصرى بنك فيصل الإسلامي سعر صرف الريال السعودي مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى اليوم الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

نجم الأهلي السابق يزف خبرًا سارًا للجماهير بشأن مهاجم الفريق

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر ترد على واقعة طائرة زامبيا

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الخميس بجميع البنوك العاملة في مصر

انهيار أسعار الذهب عالميا.. وهذه قيمة جميع الأعيرة في مصر

بعائد 40% يدفع مقدما.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ختام التعاملات

المراكز التكنولوجية في الساحل|5 آلاف معاملة خلال أسبوعين بـ الشهر العقاري والتوثيق

المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

التنظيم والإدارة يطلق الموقع الإلكترونى للاستعلام عن أحقية الترقية للعاملين بالجهاز الإداري

رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

ترشيحاتنا

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

زيلينسكي: إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا خطوة مهمة

تحرك جديد لأسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض اليوم

بوجاتي تكشف عن نسخة خاصة من ميسترال مطلية بالذهب.. صور

خبراء ينصحون بتغيير 3 إعدادات في هواتف آيفون فورا

دعاء يغفر الذنوب كلها.. أقوى الكلمات التي ذكرها الشيخ الشعراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. لا يجب تناول القهوة في هذا الوقت

كنز للشعر والبشرة.. احرص على تناول هذا النوع من الفاكهة

مقطع فيديو لفتاة تقوم بصيد بعض الثعابين من سقف المنزل .. شاهد

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ