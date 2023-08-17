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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 845 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة على المحلات التجارية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أشرفت لجنة مشكلة بتكليف من اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، وبإشراف اللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال، واللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب، على حملة تفتيشية استهدفت 13 محلاً تجارياً في المدينة. 

تهدف هذه الحملة إلى التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستخدام البشري ومتابعة الأسعار.

أسفرت هذه الحملة عن ضبط وحجز 845 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتمت مصادرتها بواسطة جهاز التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

كما تم تحرير 5 محاضر بسبب عدم حيازة شهادة صحية، و3 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة وإعدام 10 كيلو جرامات من فروج ذبحت لغرض تغيير خواصها الطبيعية، و5 كيلو جرامات من لحوم لعدم وجود تاريخ صلاحية عليها.

يأتي هذا في إطار جهود السلطات المحلية لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق، وللحفاظ على صحة المواطنين وتوفير بيئة تجارية نزيهة.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة السلطات المحلية الإجراءات القانونية اللازمة تحرير 5 محاضر سجائر مجهولة المصدر علبة سجائر مجهولة المصدر

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