قوات الاحتلال الإٍسرائيلي تهدم مدرسةً شرق رام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدرسة فلسطينية، في بلدة كفر مالك، في رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن جرافات الاحتلال هدمت مدرسة "رأس التين" في بلدة كفر مالك، والتي سبق أن اقتحمتها قوات الاحتلال الأسبوع الماضي، ودمرت محتوياتها.



و نددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان لها بعملية هدم قوات الاحتلال لمدرسة "رأس التين"، وحرمان الطلبة من مدرستهم الوحيدة في المنطقة.

و أكدت الوزارة أنه على الرغم من كل إجراءات الاحتلال التعسفية، ستستمر المسيرة التعليمة.