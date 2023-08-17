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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. مطار رفيق الحريري الدولي في خطر شديد

ارشيفي
ارشيفي

أفاد تقرير صادر عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الطيران المدني الدولي، عن مخاوف تتعلق بالسلامة العامة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والتي تتطلب “إجراءات عاجلة لتحسينها”.

وبحسب التقرير، فإن هناك قصورا في خدمات الملاحة الجوية التي يجب معالجتها “بشكل عاجل”، وتشمل هذه الخدمات مراقبة الحركة الجوية والاتصالات والملاحة والمراقبة والأرصاد الجوية، موضحة هذه المخاوف تم تحديدها بعد زيارة أجراها وفد من وكالة سلامة الطيران التابعة ومنظمة الطيران المدني الدولي، إلى مطار بيروت الدولي في يونيو الماضي.

وأبان التقرير بأن  الهدف من الزيارة كان تقديم إرشادات استعدادا لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، المقرر إجراؤه العام المقبل، في محاولة لتحديد نقاط الضعف المحتملة التي قد تحتاج إلى تصحيح.


وسلط التقرير الضوء على العديد من “أوجه القصور النظامية” المتعلقة بخدمة الملاحة الجوية، ويشير إلى حد كبير إلى مراقبة الحركة الجوية (ATC)، مشيرا إلى أن “النقص في كادر مراقبة الحركة الجوية مشكلة خطيرة تتعلق بالسلامة، ويمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على الطيران في لبنان“.

وشدد التقرير على أنه من “الأهمية الحاسمة” لسلطات الطيران المدني اللبنانية أن تتيح “تعيين موظفين مؤهلين وذوي خبرة مناسبة باعتبارها مسألة ذات أهمية قصوى”، لافتا إلى “قلق هام آخر يتعلق بغياب الإجراءات لضمان تحديث سجل العوائق وللتحقق من وظائف المساعدات الملاحية”.
 

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