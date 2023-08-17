أخبار التعليم| التعليم العالي: 235 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني عبر هذا الرابط |الأسبوع القادم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
جامعة حلوان تستضيف اجتماعا عن مفهوم التعاون بين المؤسسات التعليمية
شارك الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى إجتماع جامعات إقليم القاهرة الكبرى والذي عقد بجامعة حلوان ويضم جامعات ( بنها وعين شمس والقاهرة والأزهر ).
مطالب بتخفيض رسوم المدارس.. وقرارات رسمية من التعليم تحسم جدل المصروفات
ناشد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الحكومة، بأن يكون هناك تخفيض في الرسوم المدرسية للطلاب من أول ابتدائي حتى الثانوية العامة .
تنسيق المرحلة الثانية 2023.. تعرف على مؤشرات القبول بكلية التمريض
تنسيق المرحلة الثانية 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، ومؤشرات القبول بكلية التمريض بتنسيق المرحلة الثانية 2023، بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق للمرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني عبر هذا الرابط| الأسبوع القادمة
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني قريباً .
التعليم العالي: 235 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ٢٣٥ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.