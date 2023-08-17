زلزال بقوة 3.1 ريختر يضرب الجزائر

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر، اليوم الخميس، هزة أرضية في تمام الساعة 13:25 ظهرا، بقوة 3.1 درجات على سلم ريختر.

ووفق صحيفة سبق برس الجزائرية؛ فقد كشف المركز ذاته أن مركز الهزة حدد بـ 1 كم شمال غرب ثنية النصر، بولاية برج بوعريريج.

وكانت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي بتونس في وقت سابق قد سجلت في منتصف الليل و13 دقيقة هزة أرضية بلغت قوتها 7ر3 درجة على مقياس ريختر.

ووفق إذاعة موزاييك التونسية؛ فقد حدد مركزها حسب التحاليل الأولية بـ39ر34 درجة خط عرض و بـ92ر10 درجة خط طول، و ذلك جنوب جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس.