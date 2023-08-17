لبنان تعلن وضع خطط طوارئ في مطار ومرفأ بيروت

أفاد وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية بأنه تم وضع خطط طوارئ في مطار ومرفأ بيروت في ما خص وضع الكهرباء.

كما ناشد حمية المعنيين بأن يدركوا ضرورة عدم قطع الكهرباء عن هذه المرافق الحيوية والعامة ولو دقيقة واحدة.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت توقّف معملي دير عمار والزهراني عن العمل وانقطاع التغذية الكهربائية عن المشتركين، مشيرة إلى أن كتاباً ورد إلى المؤسسة بتاريخ 8/8/2023 من مشغل معملي دير عمار والزهراني شركة PRIMESOUTH تضمن إنذاراً بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة يوم الجمعة المنصرم الواقع فيه 11/8/2023 الساعة الخامسة عصراً بسبب عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية".

وقالت "مؤسسة كهرباء لبنان" إنها "سبق وطلبت، بموجب كتابها رقم 2695 تاريخ 5/7/2023 إلى مصرف لبنان، تحويل مبلغ وقدره /10/ ملايين دولار لحساب المشغل المذكور بموجب عقد تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني، وذلك وفقا للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية (Fresh LBP) إلى دولارات (Fresh Dollars)، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023، ولكن لم يتم تسديد هذا المبلغ إلى المشغل لتاريخه".

