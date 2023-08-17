العراق.. بيان مهم من وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا مهما نقلا عن وزيرها عبد الأمير الشمري حيث قالت فيه : استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب احكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة لقواعد وآداب وضوابط الخدمة في قوى الأمن الداخلي قررنا ما يأتي :

اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام تعليمات حالات جواز إحالة رجل الشرطة الى التقاعد رقم (1) لسنة 2012 بحق الضباط المسيئين لقواعد السلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة الذين ظهروا في مقطع فيديو يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة .

وأضاف البيان : كما تم توجيه كافة ضباط ومنتسبي الوزارة بالالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف الوظيفي الأمني والابتعاد عن كل عمل مشين يسيء الى سمعة وزارتهم وعوائلهم الكريمة .

وأتم الوزير بيانه قائلا : ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

