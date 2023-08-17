الإفتاء: هذه الأوقات يُكره فيها صلاة النوافل المطلقة

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ما هى الأوقات المكروهة فيها الصلاة، وهل هى فى النوافل والفروض، وهل يجوز ذكر الله فى هذه الأوقات؟.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : "الوقت المكروه فيه الصلاة وهو مكروه فيه صلاة النوافل المطلقة، يعنى مثلا صليت الفجر وبعده لسه ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس، ده وقت مكروه فيه الصلاة، لو على صلاة عشاء يمكن أصليها، لو على فريضة أصليها، لكن المكروه فيه إنى أقول أقوم أصلى ركعتين لله، ده نفل مطلق".

واستكمل: "ذكر الله ليس له علاقة بالأوقات المكروهة فيها الصلاة، لازم نخلى بالنا ذكر الله فى كل وقت".

وقال الدكتور عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية إن صلاة النوافل عنوان القرب ومفاتيح الحب حتى جاء في الحديث "ومازال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه" وهذا يؤكد أن النافلة توقعني في محبة الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ان صلاة النوافل تضفي على البدن بركة متسائلا: فماذا تفعل صلاة الفريضة؟ لافتا الى ان العبد ملزم أولا بأداء الفريضة قبل النوافل.

وأوضح عويضة أن صلاة النافلة تنير القلب وتزيد القرب من الله وتجلب البركة على البدن وبها نعالج التقصير في صلاة الفريضة من سهو او نسيان او سرحان في الصلاة فهي تجبر ما يقع من خلل في الصلاة المفروضة.