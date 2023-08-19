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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم

شهدت أسعار العملات العربية في البنوك العاملة في مصر، تباينا، خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر الدينار الكويتي، بينما استقر الريال السعودي و الدرهم الإماراتي  .

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، 19 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي الأهلي ومصر.


أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.23جنيه

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت ليسجل 99.27جنيه للشراء و100.23جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  اليوم السبت فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 16-8-2023 في البنوك

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رسميا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية اليوم السبت فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 99.95 جنيه للشراء و 100.23جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  اليوم السبت فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر نحو  8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية  اليوم السبت فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.10جنيه للشراء و 100.56 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

 

العملات العربية الريال السعودى الدينار الكويتي الدرهم الاماراتى اليوم السبت

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