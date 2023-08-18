رقم صادم.. العراق يكشف عن نتائج مكافحة تهريب النفط

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، عن نتائج عمليات مكافحة تهريب المشتقات النفطية والقبض على المهربين.

وأكدت مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن عدد عمليات ضبط المشتقات النفطية خلال العام الحالي، فيما أكدت استعادة أكثر من 23 مليون لتر من الوقود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال مدير عام شرطة الطاقة العراقية اللواء الركن ظافر الحسيني لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "مديرية شرطة الطاقة مستمرة بتنفيذ واجباتها الأمنية وحسب الأوامر التي تصدر من المراجع وبالتنسيق المشترك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الوطنية، فضلا عن تشكيل فرق مشتركة خلال العمليات الأمنية التي تقوم بها".

وأكد الحسيني، أن" عمليات تهريب المشتقات النفطية انخفضت على مستوى العراق وبنسبة 90% مقارنة بالأعوام السابقة".

وأضاف، أن" المديرية تمكنت منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن من ضبط 489 صهريجا و100 وكر لتهريب المشتقات النفطية، ومصادرة 23 مليونا و308 ألف لتر من الوقود، وإلقاء القبض على 553 متهماً، وكذلك ضبط محطتي وقود مخالفة".

وتابع، أن" مديرية شرطة الطاقة لديها 9 ألوية منتشرة في جميع مناطق البلاد تقوم بعملياتها الاستباقية، وهذه الألوية مستمرة بمكافحة تهريب المشتقات النفطية وحسب قاطع مسؤوليتها إضافة إلى المنشآت النفطية العراقية المنتشرة بمناطق العراق كافة، مؤكدا، أن" المديرية ساعية في ضبط عمليات التهريب وإلقاء القبض على المهربين".